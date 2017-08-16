Гробница Скруллов

Женева Робертсон-Дворет (ребут «Лары Крофт», «Готэмские Сирены») напишет новую версию сценария блокбастера «Капитан Марвел», сообщают Deadline. Заглавную роль в первом сольном фильме из киновселенной Марвел о женщине-супергерое исполнит оскароносная Бри Ларсон.

В отличие от подавляющего большинства фильмов Марвел, действие ленты развернется в прошлом, а именно в 1990-е годы. Нас ждет появления чуть более молодого Ника Фьюри, причем в этот раз носить повязку Сэмюэлю Л. Джексону не придется – его персонаж будет полностью зрячим. Центральными злодеями выступят Скруллы – межгалактическая раса зеленых гуманоидов, а также заклятых врагов Крии, способных превращаться в живые организмы и предметы.

Главная героиня проекта, Кэрол Денверс, впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Режиссерами супергеройского блокбастера выступят Анна Боуден и Райан Флек («Прогулка по Миссисипи»). Первый вариант скрипта «Капитана Марвел» написали Мег ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи Галактики»).

Премьера картины запланирована на 8 марта 2019 года.