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Новости кино

Грозная армия

22.11.2017 13:45
Грозная армия

Нил Бломкамп и его Oats Stuidos выпустили новую анимационную короткометражку, получившую название «Гданьск». На этот раз режиссер решил отойти от научной фантастики и представил ролик с участием рыцарей-крестоносцев, великана и мрачного фермера. «Гданьск» вдохновлен работами художника Якуба Розальски и станет первым проектом из цикла, события которого разворачиваются в средневековом сеттинге.


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