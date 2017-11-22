Грозная армия

Нил Бломкамп и его Oats Stuidos выпустили новую анимационную короткометражку, получившую название «Гданьск». На этот раз режиссер решил отойти от научной фантастики и представил ролик с участием рыцарей-крестоносцев, великана и мрачного фермера. «Гданьск» вдохновлен работами художника Якуба Розальски и станет первым проектом из цикла, события которого разворачиваются в средневековом сеттинге.