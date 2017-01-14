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Грузовик Рона

14.01.2017 12:40
Грузовик Рона

Дебютный трейлер и постер сериала «Большой Куш» – телеадаптации одноименного комедийного боевика Гая Ричи. Главную роль исполняет звезда фильмов о «Гарри Поттере» Руперт Гринт, а также в касте значатся Дюгрей Скотт и Эд Вествик.

Гринт воплощает образ резкого и хаотичного бандита Чарли Кавендиша, в руки которому попадает грузовик, доверху набитый украденными слитками с золотом, поэтому вскоре он погружается в мир организованной преступности, где ставки очень высоки.

Режиссером шоу выступил Николас Рентон, а Руперт Гринт также взял на себя обязанности исполнительного продюсера проекта. Премьера 10-серийного сезона состоится на Crackle 16 марта.

 

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