Грузовик Рона

Дебютный трейлер и постер сериала «Большой Куш» – телеадаптации одноименного комедийного боевика Гая Ричи. Главную роль исполняет звезда фильмов о «Гарри Поттере» Руперт Гринт, а также в касте значатся Дюгрей Скотт и Эд Вествик.

Гринт воплощает образ резкого и хаотичного бандита Чарли Кавендиша, в руки которому попадает грузовик, доверху набитый украденными слитками с золотом, поэтому вскоре он погружается в мир организованной преступности, где ставки очень высоки.

Режиссером шоу выступил Николас Рентон, а Руперт Гринт также взял на себя обязанности исполнительного продюсера проекта. Премьера 10-серийного сезона состоится на Crackle 16 марта.