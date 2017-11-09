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Хрупкий злодей

09.11.2017 00:00
Хрупкий злодей

Сэмюэль Л. Джексон в образе постаревшего злодея Элайджи Прайса на фото со съемок триллера «Стекло» М. Найт Шьямалана ‒ сиквела «Неуязвимого» и «Сплита». Компанию Джексону составят Брюс Уиллис, Сара Полсон, Джеймс МакЭвой, Спенсер Трит Кларк, Аня Тэйлор-Джой и Шарлэйн Вудард.

Действие сюжета развернется вскоре после финала «Сплита». Дэвид Данн (Брюс Уиллис) начинает преследование таинственного мужчины со сверхспособностями по прозвищу Зверь (Джеймса МакЭвой) и в итоге встречается с ним. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который хранит секреты как Данна, так и Зверя / Кевина Крамба.

Шьямалан выступает в качестве режиссера и сценариста картины, а Джейсон Блум снова взял на себя обязанности продюсера. На российские экраны «Стекло» попадет 24 января 2019 года.

 

 


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