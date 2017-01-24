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Художник Бегби

24.01.2017 18:25
Художник Бегби

Грядущая лента «Т2: Трейнспоттинг» Дэнни Бойла, являющаяся сиквелом «На игле», может получить продолжение. Как сообщил актер Роберт Карлайл, исполняющий роль Бегби, у его персонажа есть шансы обзавестись отдельным фильмом.

В прошлом году писатель Ирвин Уэлш (оба «Трейнспоттинга» сняты по мотивам его книг) выпустил роман «Безумный художник», посвященную Фрэнсису Бегби, который начал жизнь с чистого листа в США. Поэтому Карлайл признался, что надеется на появление экранизации этой книги: «Возможно, история Бегби пока что не подошла к концу… Мы вполне можем увидеть еще один фильм, поскольку Ирвин Уэлш недавно написал “Безумного художника”».

Сценарий картины «Т»: Трейнспоттинг», написанный Джоном Ходжем, расскажет о новых приключениях Рэнтона (Юэн МакГрегор), возвращающегося в единственное место, которое он может называть домом. Старые друзья уже ждут его: Спад (Юэн Бремнер), Сикбой (Джонни Ли Миллер) и Бегби. Но вместе с ними приходят и другие знакомые: скорбь, утрата, радость, месть, ненависть, дружба, любовь, тоска, страх, сожаление, диаморфин, саморазрушение и смертельная опасность. Они все выстроились в очередь, чтобы приветствовать его, готовые присоединиться к танцу.

На российских экранах  «Т2: Трейнспоттинг» окажется 8 марта.

 

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