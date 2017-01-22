Встретив Бэгби

Появился новый отрывок из фильма «Т2: Трейнспоттинг» – сиквела культового фильма «На игле» Дэнни Бойла. Спустя 20 лет Рентон, Спад, Кайфолом и Бегби вновь собираются вместе, однако теперь их главным интересом стали не наркотики, а порнобизнес.

Сценарий картины, написанный Джоном Ходжем по мотивам романа Ирвина Уэлша «Порно» (но не следующий ему дословно), расскажет о новых приключениях Рэнтона (Юэн МакГрегор), возвращающегося в единственное место, которое он может называть домом.

Старые друзья уже ждут его: Спад (Юэн Бремнер), Сикбой (Джонни Ли Миллер) и Бегби (Роберт Карлайл). Но вместе с ними приходят и другие знакомые: скорбь, утрата, радость, месть, ненависть, дружба, любовь, тоска, страх, сожаление, диаморфин, саморазрушение и смертельная опасность. Они все выстроились в очередь, чтобы приветствовать его, готовые присоединиться к танцу.



Отечественная премьера «Т2: Трейнспоттинг» состоится 8 марта.