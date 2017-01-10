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Немецкий Росомаха

10.01.2017 18:05
Немецкий Росомаха

Как сообщают Deadline, супергеройская драма «Логан» включена во внеконкурсную программу 67-го Берлинского кинофестиваля, на котором состоится мировая премьера ленты. Также на Берлинале-2017 покажут «Т2: Трейнспоттинг» Дэнни Бойла, сиквел культовой картины 1990-х «На игле».

«Логан» станет заключительной частью трилогии сольных фильмов о Росомахе и последним проектом с Хью Джекманом в роли легендарного мутанта. Финальным аккордом во франшизе лента окажется и для Патрика Стюарта, который не планирует больше возвращаться к образу Чарльза Ксавье / Профессора Икс. Российский релиз блокбастера намечен на 2 марта.

 

Действие «Т2: Трейнспоттинг» разворачивается спустя 20 лет после оригинала, а в центре сюжета снова окажется легендарная четверка друзей: Рэнтон (Юэн МакГрегор), Спад (Юэн Бремнер), Сикбой (Джонни Ли Миллер) и Бегби (Роберт Карлайл). Однако теперь их главным интересом стали не наркотики, а порнобизнес. Отечественная премьера картины перенесена на 8 марта.

 

67-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 9 по 18 февраля.

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