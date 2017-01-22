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Иная парадигма

22.01.2017 08:30
Иная парадигма

Уже по трейлерам «Логана» можно заметить, что тон ленты резко отличается от других фильмов о Людях Икс. Более того, как признался Хью Джекман, триквел «Росомахи» в принципе не входит в киновселенную мутантов, поскольку совместно с режиссером Джеймсом Мэнголдом было принято решение проигнорировать сложные и запутанные таймлайны предыдущих частей.

«Вы всё поймете, когда увидите фильм целиком. Он отличается не только по тону и времени действия, это немного другая вселенная. Во время просмотра ленты вам станет ясно, что, на самом деле, это совсем иная парадигма», ‒ говорит Джекман. «Я сразу сказал им, что триквел “Росомахи” будет моим последним фильмом в серии, а они позволили мне сделать его таким, каким пожелаю. Поэтому мы с Джеймсом (Мэнголдом) начали с чистого листа, решив создать нечто действительно другое. Преимущественно другое в плане тона, я держал в голове „Рестлера“ и „Непрощенного“.

Мэнголд также думал о „Непрощенном“, а еще о „Сквозь строй“ и прочих картинах, которые по-настоящему подходят моему персонажу. Изначально мы задумывались о варианте названия, не имеющем ничего общего с Росомахой, оно просто о человеке и о том сопутствующем ущербе, который приносит образ жизни Росомахи».

«Это во многом самостоятельная лента», ‒ добавляет актер. «Она не особо привязана к таймлайнам и сюжетам остальных фильмов. Конечно, с нами Патрик Стюарт, так что можно назвать это кроссовером, но всё чувствуется совершенно по-другому, свежо.

Что касается таймлайнов, то они оказываются своеобразной шахматной игрой, правила которой вы пытаетесь соблюдать, но она, тем не менее, сильно мешает рассказыванию вашей собственной истории. Я никого не критикую ‒ всё-таки „Люди Икс“ были первым настоящим кинокомиксом, тогда никто и думать не думал, что в будущем мы сможем привлечь различных режиссеров, обладающих своим особым взглядом на этот жанр».

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Потрепанный временем Логан ухаживает за больным Профессором Икс (Патрик Стюарт) в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант (Дафна Кин), преследуемая силами зла.

Сценарий писали Майкл ГринБегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (Калибан), Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Отечественная премьера «Логана» намечена на 2 марта.

 

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