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Из джунглей

20.11.2017 20:00
Из джунглей

Стали доступны свежие персонажные плакаты фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» с участием героев Дуэйна Джонсона, Джека Блэка, Карен Гиллан, Кевина Харта и затесавшегося к ним Ника Джонаса.

На этот раз в полном опасности и приключений мире Джуманджи оказываются четверо подростков. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя Смолдера Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в заучку-коротышку Муза Финбара (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора Шелли Оберона (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой Руби Раундхаус (Карен Гиллан). Теперь друзья вынуждены привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Образы четырех подростков, решивших сыграть в «Джуманджи», воплотили Сердариус Блэйн, Мэдисон Айсман, Алекс Вулфф и Морган Тернер. Режиссерское кресло занимал Джейк Кэздан, а сценаристом выступил Скотт РозенбергВоздушная тюрьма»). Авторы решили вернуться к исходному материалу, детской книге Криса Ван Оллсберга, с целью по-новому переосмыслить ее.

Российский релиз сиквела «Джуманджи» состоится 21 декабря.

 

 

 

 

 

 


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