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Карая охотников

24.01.2017 14:05
Карая охотников

Актерский состав нового фильма из франшизы «Хищник» пополнил Томас ДжейнКаратель», «Кровавый четверг»). Съемки картины Шейна Блэка стартуют в Ванкувере уже в феврале.

Лента станет сиквелом первых двух частей «Хищника» и «Хищников» 2010 года. Параллелей с «Чужим против Хищника» в фильме практически не будет. Тем не менее, Шейн Блэк утверждает, что его проект станет самым масштабным во всей франшизе, но при этом не лишенным олдскульной атмосферы оригинальных картин.

Детали сюжета пока что держатся в секрете. Над сценарием работали Фред ДеккерРобокоп 3», «Взвод монстров») и сам Блэк. Также в каст вошли Бойд Холбрук, Оливия Манн, Тревант Роудс и Кигэн-Майкл Ки. Ранее режиссер намекал о возможном появлении в «Хищнике» звезды оригинального фильмаАрнольда Шварценеггера.

Мировая премьера нового «Хищника» должна состояться 8 февраля 2018 года.

 

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