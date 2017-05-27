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Кайдзю Кларка

27.05.2017 09:30
Кайдзю Кларка

Еще один участник каста «Очень странных дел» пополнил состав проекта «Годзилла: Король монстров»: Рэнди Хэвенс исполнит в блокбастере роль участника организации Monarch Industries, связывающей фильмы монстровселенной Warner Bros.

Также в актерском составе значатся Вера ФармигаКайл ЧэндлерМилли Бобби Браун, Чарльз Дэнс, Салли Хокинс, Аиша Хайндс, Кен Ватанабе, О'Ши Джексон мл. и Энтони Рамос. Режиссерское кресло досталось Майклу ДоэртиКрампус», «Кошелек или жизнь»), который также напишет сценарий фильма вместе с Заком Шилдсом.

В широком прокате сиквел «Годзиллы», где авторы покажут множество классических монстров (среди которых Мотра, Родан и Король Гидора) окажется 22 марта 2019 года.

 

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