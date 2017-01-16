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Кольцо Даши

16.01.2017 15:35
Кольцо Даши

Дебютный трейлер, постер и кадры российской комедии «Одноклассницы. Новый поворот» ‒ продолжения ленты «Одноклассницы». К исполнению главных ролей вернулись Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина и Ольга Кузьмина.

Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши. Но, как водится, гладко всё не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?

Режиссерское кресло снова досталось Дмитрий Суворов. В актерском составе также значатся Арарат Кещян, Илья Любимов, Антон Макарский, Денис Косяков и Юлия Сулес. На широких экранах комедия окажется 23 февраля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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