Кольцо Даши

Дебютный трейлер, постер и кадры российской комедии «Одноклассницы. Новый поворот» ‒ продолжения ленты «Одноклассницы». К исполнению главных ролей вернулись Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина и Ольга Кузьмина.
Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши. Но, как водится, гладко всё не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?
Режиссерское кресло снова досталось Дмитрий Суворов. В актерском составе также значатся Арарат Кещян, Илья Любимов, Антон Макарский, Денис Косяков и Юлия Сулес. На широких экранах комедия окажется 23 февраля.
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