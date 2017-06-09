Королева монстров

Китайская звезда Чжан Цзыи («Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов») присоединилась к составу сиквела «Годзиллы». Актриса исполнит одну из ключевых фигур в корпорации «Монарх», и её героиня появится также и в других проектах монстровселенной Warner Bros.

Также в актерском составе значатся Вера Фармига, Кайл Чэндлер, Милли Бобби Браун, Чарльз Дэнс, Салли Хокинс, Аиша Хайндс, Кен Ватанабе, О'Ши Джексон мл., Энтони Рамос и Рэнди Хэвенс. Режиссерское кресло досталось Майклу Доэрти («Крампус», «Кошелек или жизнь»), который также напишет сценарий фильма вместе с Заком Шилдсом.

В широком прокате продолжение «Годзиллы», где авторы покажут множество классических монстров (среди которых Мотра, Родан и Король Гидора) окажется 22 марта 2019 года.