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Кошмар Касла

13.11.2017 11:20
Кошмар Касла

Появился новый тизер сериала «Каратель» из киновселенной Marvel, а также кадр с участием Джона Бернтала в образе заглавного героя. Премьера супергеройского шоу состоится на Netflix в эту пятницу.

Детали сюжета «Карателя» не раскрываются. В актерском составе значатся Бен БарнсЭбон Мосс-Бакрак, Дебора Энн Уолл, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала».

Всего в первый сезон войдет 13 серий.

 


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