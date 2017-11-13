Кошмар Касла

Появился новый тизер сериала «Каратель» из киновселенной Marvel, а также кадр с участием Джона Бернтала в образе заглавного героя. Премьера супергеройского шоу состоится на Netflix в эту пятницу.

Детали сюжета «Карателя» не раскрываются. В актерском составе значатся Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Дебора Энн Уолл, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала».

Всего в первый сезон войдет 13 серий.