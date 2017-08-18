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Костюм Осы

18.08.2017 12:15
Костюм Осы

Порция новых фотографий со съемочной площадки кинокомикса «Человек-Муравей и Оса» от Marvel и Disney с участием основных звезд проекта: Эванджелин Лилли, Майкла Дугласа и Пола Радда.

События фильма «Человек-Муравей и Оса» начинаются там, где заканчивается действие «Первого Мстителя: Противостояние» ‒ Скотт Лэнг (Пол Радд) пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей ‒ cупергероя и отца. Старания восстановить баланс между семейной жизнью и обязанностей Человека-Муравья срывают доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас) и Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли), которые обращаются к Лэнгу с новой ответственной миссией. Чтобы раскрыть невероятные секреты прошлого, Скотту придется снова надеть костюм супергероя и научиться противостоять врагу плечом к плечу с Осой.

Режиссером второго «Человека-муравья» выступает Пейтон Рид, над сценарием фильма работали исполнитель главной роли Пол РаддЭндрю БаррерГэбриель Феррари и Адам МакКей. Также в фильме сыграют Джереми РеннерМишель ПфайфферЛоренс ФишбёрнМайкл ПеньяХанна Джон-Кэймен, Рэндолл Парк и Уолтон Гоггинс.

Мировая премьера супергеройской ленты состоится 5 июля 2018 года.

 

 

 

 

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