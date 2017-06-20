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Крах Аманет

20.06.2017 22:00
Крах Аманет

Пробыв в широком прокате почти две недели, «Мумия» так и не принесла Universal приличных кассовых сборов. Более того, по прогнозам экспертов, убытки студии от первого фильма их «Тёмной вселенной» составят $95 миллионов.

Хотя блокбастер показал лучший старт в мировом прокате для фильма с Томом Крузом,  итоговые сборы «Мумии» достигнут отметки примерно в $375 миллионов. При том, что на производство и рекламу проекта студия потратила в целом $345 миллионов, такие показатели неутешительны: чистая прибыль Universal с учетом цифрового релиза и вычетом доли кинотеатров составит не более $250 миллионов.

 

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