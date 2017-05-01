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Крах МакКуина

01.05.2017 16:00
Крах МакКуина

Японский постер мультфильма «Тачки 3», посвященного новым приключениям Молнии МакКуина (Оуэн Уилсон). Теперь легендарному гонщику придется столкнуться с невероятно мощным соперником – Джексоном Штормом (Арми Хаммер).

Пока сверкает Молния – гонки продолжаются. Так было всегда, но все меняется. Главный герой мультфильма, гоночная машина по имени Молния МакКуин, из-за своей несовершенности и отсталости во времена высоких технологий остается не у дел. Теперь в мир скоростных гоночных машин приходят машины нового поколения, не давая легендарной Молнии ни единого шанса прийти на финиш первым. Но наш герой не так-то прост, как может показаться на первый взгляд, и готов бороться дальше, ведь он – легенда. Решив войти в тренд, герой обращается за помощью к молодому и очень талантливому механику по имени Круз Рамирез (Кристела Алонсо). Она настоящий профессионал своего дела и относится к работе со всей душой. Рамирез крайне тщательно прорабатывает план возвращения Молнии лидерства, а для этого у нее есть все необходимое, включая новейшее оборудование. Круз также отлично знает, какими слабыми местами соперников нужно воспользоваться МакКуину, чтобы победить.

Премьера третьей части анимационной франшизы состоится 15 июня.

 

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