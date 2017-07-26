Кровь Джокера

Джаред Лето претендует на главную роль в фантастическом боевике «Бладшот» – первого проекта в киновселенной Sony по комиксам издательства Valiant. Режиссером выступит Дэйв Уилсон, ранее помогавший Тиму Миллеру в работе над «Дэдпулом», а также создавший заставки для игр «Halo 2», «Mass Effect 2» и «BioShock Infinite».

Главный герой ленты – Анджело Морталли, современный Франкенштейн на службе у правительства – был реанимирован, соответственно, из мертвых и превращен в «машину убийства». Для этого его ФБР стерло его память и запустило в кровь специальные микрокопьютеры, которые помогают телу Анджело быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. Вскоре эта прокачанная машина для убийств выходит из-под контроля и объявляет войну своим прежним работодателям, лишившим его памяти.

В продюсерах фильма значатся Нил Х. Мориц (франшиза «Форсаж»), Мэттью Вон («Kingsman») и Тоби Джаффе («Вспомнить все»). Над сценарием фильма трудится Эрик Хайссерер («Прибытие», «И гаснет свет…»), параллельно пишущий скрипт для второй картины из киновселенной Valiant под названием «Harbinger». Затем Sony намереваются выпустить кроссовер двух франшиз – «Harbinger War».

Даты начала съемок / премьеры «Бладшота» не называются.