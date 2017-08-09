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Кровавая Элис

09.08.2017 08:30
Кровавая Элис

Милла Йовович получила роль титульной злодейки, Кровавой Королевы, в предстоящем перезапуске «Хеллбоя». Образ самого Хеллбоя в фильме воплотит Дэвид ХарборОчень странные дела»), а его приемного отца профессора Брума ‒ Иэн МакШейнДэдвуд», «Американские боги»).

Режиссером ребута с рейтингом R выступит Нил МаршаллСпуск», «Игра престолов»), а над сценарием трудятся Кристофер ГолденПризраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю КосбиЭврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между фильмом ужасов и кинокомиксом.

Старт съемок «Хеллбоя: Восстание Кровавой Королевы» намечен на сентябрь, дата релиза не разглашается.

 

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