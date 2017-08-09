Кровавая Элис

Милла Йовович получила роль титульной злодейки, Кровавой Королевы, в предстоящем перезапуске «Хеллбоя». Образ самого Хеллбоя в фильме воплотит Дэвид Харбор («Очень странные дела»), а его приемного отца профессора Брума ‒ Иэн МакШейн («Дэдвуд», «Американские боги»).
Режиссером ребута с рейтингом R выступит Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов»), а над сценарием трудятся Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю Косби («Эврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между фильмом ужасов и кинокомиксом.
Старт съемок «Хеллбоя: Восстание Кровавой Королевы» намечен на сентябрь, дата релиза не разглашается.
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