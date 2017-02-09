Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Большая перемена.
15 экранных злодеев, ставших героями
2016 и все, все, все.
Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года
Я лучше съем перед загсом свой паспорт.
13 экранных невест, при виде которых замирает сердце
Смывайся!
10 выдающихся кинопобегов
Через тернии к звездам.
9 актерских травм, вознагражденных «Оскаром»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Кудряшки Оди

09.02.2017 10:30
Кудряшки Оди

Пятерка главных героев популярного мистического сериала «Очень странные дела» оказалась на обложке свежего номера Entertainment Weekly. Премьера второго сезона шоу состоится на Netflix в конце октября.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон станет немного длиннее и теперь будет состоять из 9 эпизодов. Шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн Уолфхард, Ноа Шнапп, Гэтен Мэтараззо, Калеб МакЛафлин и Милли Бобби Браун. Также во 2-м сезоне появится несколько новичков, среди которых Сэди Синк, Дакр Монтгомери, Шон Эстин, Линнеа Бертелсен и Пол Райзер.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Против течения: Пять трейлеров Супербоула. Пять трейлеров Супербоула, возвращающих веру в кино (Евгений Ухов, Film.ru)
07.02.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: Пять трейлеров Супербоула

Февральский Супербоул – самое рейтинговое зрелище на американском континенте, а потому реклама, и трейлеры фильмов в том числе, во время его трансляции – важнейшая часть промо  →
2016 и все, все, все. Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
25.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

2016 и все, все, все

Как подвести кино- и телеитоги года? Мы выбрали самый простой путь – решили раздать неофициальные награды. Но не в банальных категориях вроде «самый лучший фильм» и «самый...  →
Странно, аж жуть!. Из каких секретных экспериментов вырос сериал «Очень странные дела» и чем он может быть продолжен (Артем Заяц, Film.ru)
11.09.2016
Артем Заяц, Film.ru

Странно, аж жуть!

На днях компания Netflix продлила свой новый научно-фантастический сериал на второй сезон, подлив масла в костры его сетевых обсуждений  →
Неведомые твари. Обзор иностранной прессы по фильму «Стартрек: Бесконечность» и сериалу «Очень странные дела» (Владислав Копысов, Film.ru)
22.07.2016
Владислав Копысов, Film.ru

Неведомые твари

Обзор иностранной прессы по фильму «Стартрек: Бесконечность» и сериалу «Очень странные дела»  →
Библиотека приключений и фантастики. Рецензия на первый сезон сериала «Очень странные дела» (Евгений Ухов, Film.ru)
18.07.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на первый сезон сериала «Очень странные дела»

Масштабное погружение в атмосферу 80-х, как бытовую, так и культурологическую, можно было бы назвать идеальным, если бы не скомканный финал и не слишком внятные некоторые сюжетные линии    →
показать еще

Новости по теме

06.02.2017
Промо-ролик 2 сезона сериала «Очень странные дела».
04.02.2017
Первый кадр из 2 сезона сериала «Очень странные дела».
31.01.2017
Вайнона Райдер и её эмоции на премии Гильдии киноактеров.
28.01.2017
Звезда «Очень странных дел» в касте сиквела «Годзиллы».
18.01.2017
М. Найт Шьямалан хочет снять эпизод «Очень странных дел».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 сильных сцен в слабых фильмах 10 сильных сцен в слабых фильмах
10 фильмов, ставших хитами вопреки ожиданиям 10 фильмов, ставших хитами вопреки ожиданиям
10 самых громких голливудских скандалов 10 самых громких голливудских скандалов
16 «женских» фильмов, выходящих в 2015 году 16 «женских» фильмов, выходящих в 2015 году
20 самых красивых китайских актрис 20 самых красивых китайских актрис
12 главных сериальных премьер лета 12 главных сериальных премьер лета

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть