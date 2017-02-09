Кудряшки Оди

Пятерка главных героев популярного мистического сериала «Очень странные дела» оказалась на обложке свежего номера Entertainment Weekly. Премьера второго сезона шоу состоится на Netflix в конце октября.
Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон станет немного длиннее и теперь будет состоять из 9 эпизодов. Шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн Уолфхард, Ноа Шнапп, Гэтен Мэтараззо, Калеб МакЛафлин и Милли Бобби Браун. Также во 2-м сезоне появится несколько новичков, среди которых Сэди Синк, Дакр Монтгомери, Шон Эстин, Линнеа Бертелсен и Пол Райзер.
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