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Кукла смерти

14.01.2017 19:48
Кукла смерти

Опубликован свежий кадр из фильма ужасов «Проклятие Аннабель 2» ‒ продолжения спин-оффа популярной хоррор-франшизы «Заклятие». Режиссером проекта стал Дэвид Ф. СандбергИ гаснет свет…»).

Кукольный мастер, чья единственная дочь трагически погибла 20 лет назад, вместе с женой решают открыть двери своего дома для монахини и нескольких девочек из закрытого сиротского приюта. Но одержимое создание кукольника – Аннабель – пристально наблюдает за детьми и вскоре накрывает их убежище ураганом ужаса и страха.

Отечественная премьера «Проклятия Аннабель 2» состоится 10 августа.

 

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UPD! Тизер и фото со съемок сиквела хоррора «Аннабель».

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