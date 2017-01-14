Кукла смерти

Опубликован свежий кадр из фильма ужасов «Проклятие Аннабель 2» ‒ продолжения спин-оффа популярной хоррор-франшизы «Заклятие». Режиссером проекта стал Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…»).

Кукольный мастер, чья единственная дочь трагически погибла 20 лет назад, вместе с женой решают открыть двери своего дома для монахини и нескольких девочек из закрытого сиротского приюта. Но одержимое создание кукольника – Аннабель – пристально наблюдает за детьми и вскоре накрывает их убежище ураганом ужаса и страха.

Отечественная премьера «Проклятия Аннабель 2» состоится 10 августа.