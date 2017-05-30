Лето комедий

Российские зрители смогут отправиться в незабываемое приключение в компании лучших комиков современного итальянского кино – в столицах и других городах при пройдет фестиваль комедий «Итальянские истории». Все грани итальянского юмора, от остросоциального сицилийского и безудержного сардинского до сдержанного интеллектуального юмора северных регионов, откроются зрителям в фильмах-участниках кинофестиваля.

В рамках летнего фестиваля комедий «Итальянские истории» на российские экраны вышла солнечная комедия «Белое вино из Баббудойу» Игора Биддау от самых знаменитых стендап-комиков Сардинии.

Микеле, Роберто и Стефано — наследники имения и виноградника Баббудойу, основанного на Сардинии их отцом (babbudoiu переводится с сардского как "твой отец"). Друзьям бы радоваться такому раскладу, но вдруг выясняется, что за 15 дней они должны найти и вернуть банку 500 000 евро, чтобы не обанкротиться и не потерять виноградник.

Отчаянные и комичные попытки наскрести нужную сумму оборачиваются чередой недоразумений, и, в конце концов, остается только одна надежда: помочь должно оно. Вино. Но причем тут самый дорогой в мире поросенок и знаменитый шведский пианист?

Легкую и веселящую, как то самое белое из Баббудойу, комедию разыгрывают участники лучшего комического стендап-трио Сардинии Pino e gli Anticorpi - ребят называют «Квартетом И» по-итальянски.

Также гости фестиваля увидят лучшие итальянские комедии последних лет – суперхит европейского проката, сатирическую комедию с Эдоардо Лео «Захочу и соскочу» (с 22 июня), ироничную сицилийскую комедию от потрясающего комедийного дуэта Ficarra&Picone «Уедем к чертовой бабушке» (с 20 июля) и остросюжетную авантюрную комедию «Кто эти люди?» (с 10 августа) с Марко Джаллини и Эдоардо Лео в главных ролях.

Все комедии рассчитаны на широкую аудиторию и будут показаны как в оригинале с русскими субтитрами, так и впервые в русской озвучке.

Ключевые площадки кинофестиваля в Москве: «Иллюзион», сеть КАРО («Октябрь»), «Пионер», «Пять звезд на Новокузнецкой», 35mm, сеть «Московское кино» («Космос», «Сатурн», «Искра», «Вымпел» и др.), сеть Mori cinema («Кунцево-плаза»), сеть «СИНЕМА ПАРК» («Метрополис») и др., в Санкт-Петербурге: «Родина», «Ленфильм», «Лендок» и др. Также с 18 мая по 31 августа показы пройдут на разных площадках в более чем 30 городах нашей страны.