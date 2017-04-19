Лицом к лицу

Порция кадров из новой работы режиссера Андрея Звягинцева («Левиафан», «Возвращение») – драмы «Нелюбовь». Лента включена в основную конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля.

Сюжет посвящен истории несчастливой супружеской пары, которая находится на пороге расставания. У обоих супругов есть отношения на стороне, и им не терпится поскорее развестись, начав жизнь с чистого листа. Однако у пары есть 12-летний сын Алёша, часто становящийся свидетелем семейных скандалов. Во время очередной родительской ссоры мальчик не выдерживает напряжения и решает сбежать из дома.

Дата выхода ленты в российский прокат не называется.