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Лицом к лицу

19.04.2017 16:15
Лицом к лицу

Порция кадров из новой работы режиссера Андрея ЗвягинцеваЛевиафан», «Возвращение») – драмы «Нелюбовь». Лента включена в основную конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля.

Сюжет посвящен истории несчастливой супружеской пары, которая находится на пороге расставания. У обоих супругов есть отношения на стороне, и им не терпится поскорее развестись, начав жизнь с чистого листа. Однако у пары есть 12-летний сын Алёша, часто становящийся свидетелем семейных скандалов. Во время очередной родительской ссоры мальчик не выдерживает напряжения и решает сбежать из дома.

Дата выхода ленты в российский прокат не называется.

 

 

 

 

 

 

 

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