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Лихая погоня

15.07.2017 17:30
Лихая погоня

Щедрые Sony поделились пятиминутной открывающей сценой из ураганного боевика «Малыш на драйве» режиссера Эдгара Райта. В актерский состав ленты вошли Ансель Элгорт, Кевин Спейси, Джейми ФоксЛили ДжеймсДжон БернталЭйза Гонсалес и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

На российские экраны фильм попадет 24 августа.

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