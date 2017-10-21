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Лисбет и Лав

21.10.2017 12:00
Лисбет и Лав

Звезда картины «Бегущий по лезвию 2049» Сильвия Хукс присоединилась к актерскому составу триллере «Девушка, которая застряла в паутине» – перезапуске «Девушки с татуировкой дракона» от режиссера Феде Альвареза («Не дыши», «Зловещие мертвецы. Чёрная книга»). Образ главной героини, Лисбет Саландер, воплотит Клэр ФойКорона», «Волчий зал»).

Вместо того чтобы экранизировать второй и третий роман из трилогии «Миллениум» Стига Ларссона, Sony решили адаптировать четвертую книгу за авторством Дэвида Лагеркрантца, являющуюся продолжением цикла Ларссона. Над сценарием работают Стивен НайтДжей Басу и сам Альварез.

Старт съемок намечен на январь, премьера ожидается 19 октября 2018 года.

 

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