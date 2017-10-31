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Лучший папочка

31.10.2017 19:50
Лучший папочка

Starz сделали отличный подарок к Хэллоуину и выпустили долгожданный трейлер третьего сезона «Эша против Зловещих мертвецов». Разудалая мясорубка с Брюсом Кэмпбеллом в главной роли вернется на экраны 25 февраля 2018-го.

В третьем сезоне герой Брюса Кэмпбелла, превратившийся в глазах жителей городка Элк Гроув из легендарного маньяка в спасителя всея вселенной, познакомится со своей некогда исчезнувшей дочерью-подростком Брэнди Барр, на которую ведут охоту жаждущие мести дедайты. Тем временем Келли становится свидетельницей кровавых делишек Руби, о чем вскоре сообщает Эшу и Пабло.

Образ дочурки Эша примерила Ариэль Карвер-О’Нилл, известная по участию в сериалах «Захолустье» и «Худший год в моей жизни, снова». Всего новый сезон «Зловещих мертвецов» включает в себя 10 эпизодов.

 
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