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Любовь Дейенерис

11.11.2017 16:40
Любовь Дейенерис

Джейсон Момоа в очередной раз намекнул на свое возвращение в «Игру престолов»: актер поделился фото со встречи участников съемочной команды сериала, собравшихся в Белфасте для вычитки сценариев грядущего восьмого сезона шоу. Там Момоа удалось увидеться и пообщаться с бывшими коллегами, среди которых Кит Харингтон, Кристофер Хивью, Рори МакКэнн и Лиам Каннингэм.

По словам самого актер, он пробыл в городе только сутки, однако этого времени вполне могло хватить для обсуждения камео Джейсона (на встрече также присутствовали сценаристы / шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс). Хотя персонаж Момоа, кхал Дрого, умер ещё в первом сезоне, многие фанаты «Игры престолов» по-прежнему надеются на его появление, пусть и в сцене-флэшбэке.

Режиссерами шести эпизодов заключительного сезона саги выступят Мигель Сапочник, Дэвид Наттер, а также сами Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, которым предстоит заняться постановкой эпического финального эпизода. Дату выхода восьмого сезона HBO пока что не разглашают.

 

 

 

 


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