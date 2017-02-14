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Любовь каннибала

14.02.2017 09:30
Любовь каннибала

Первый трейлер романтической хоррор-антиутопии «Плохая партия», где Джейсон Момоа сыграл лидера общины каннибалов, который влюбился в свою «пищу». Также в состав картины вошли Джим Керри, Джованни Рибизи, Диего Луна и усатый до неузнаваемости Киану Ривз.

Сюжет посвящен девушке Арлин (Суки Уотерхауз), оказавшейся в постапокалиптическом Техасе, который власти превратили в самую настоящую свалку, отгороженную от остального цивилизованного мира. При попытке сориентироваться в суровой окружающей среде, девушку ловят загорелые качки-каннибалы из общины «Мост», чей лидер по кличке Человек из Майами (Джейсон Момоа) вскоре влюбляется в Арлин. Сбежать от людоедов ей помогает немой бродяга с тележкой из супермаркета (Джим Керри), однако и в другой коммуне под названием «Комфорт», сплошь заселенной рэйверами-наркоманами с Киану Ривзом во главе, Арлин надолго не задерживается.

Режиссером и сценаристом картины стала Ана Лили АрмипурДевушка возвращается одна ночью домой»). Премьера «Плохой компании» состоялась в сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале, где лента получила спецприз жюри.

В американском прокате фильм стартует 23 июня, дата российского релиза не называется.

 

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