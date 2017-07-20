Любовь Лайта

Очередной постер киноадаптации «Тетради смерти», на этот раз с участием Маргарет Куэлли, сыгравшей одноклассницу и возлюбленную главного героя, которая помогает Лайту в его миссии по избавлению мира от преступников.

Сюжет посвящен истории Лайта Тернера (Нэт Вулф), в чьи руки попадает сверхъестественная тетрадь, обладатель которой может убить любого известного ему человека, просто вписав в нее имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Опьяненный своими новыми богоподобными способностями, Лайт начинает убивать каждого, кто, по его мнению, не заслуживает права жить.

Режиссером ленты стал Адам Вингард (дилогия «ЗЛО», «Тебе конец!», «Гость»), а помогал ему Джейсон Айзенер, постановщик «Бомжа с дробовиком». Над сценарием работали Чарли и Влас Парлапанидес, Джереми Слейтер и Чак Мондри. В актерском составе также значатся Тони Али, Ши Уигхэм и Кит Стэнфилд в роли детектива L. Бога смерти Рюка озвучил Уиллем Дефо.

Премьера киноадаптации знаменитой манги / аниме состоится на Netflix 25 августа.