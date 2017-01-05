Месть Винсента

Open Road Films выложили новый отрывок из криминального триллера «Бессонные», главные роли в котором сыграли Джейми Фокс и Мишель Монахэн.
Сюжет посвящен полицейскому Винсенту Даунсу из Лас-Вегаса, работающему под прикрытием. Однажды группа гангстеров, совершивших неудачное ограбление, похищает сына Даунса. Теперь офицеру за одну бессонную ночь придется спасти подростка и, минуя процедуры официального расследования, привлечь похитителей к ответственности.
Лента является ремейком французского фильма «Бессонная ночь». Режиссером выступил Баран бо Одар, над сценарием работала Андреа Берлофф. В актерском составе также значатся Дермот Малруни, Дэвид Харбор, Габриэль Юнион, Скут МакНэйри, Кимберли Баттиста и рэпер T.I.
Релиз «Бессонных» намечен на 12 января.
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