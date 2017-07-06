Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Второй эшелон.
7 спин-оффов, способных встряхнуть франшизы
Самые ожидаемые фильмы декабря 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы декабря 2014 года
Переснимите это немедленно!
11 фильмов, которым пересъемки пошли на пользу
Белые начинают и выигрывают.
15 самых известных белых актеров, сыгравших персонажей другой расы
Наперегонки со смертью.
7 самых эффектных трюков Джеки Чана
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Миссия инженера

06.07.2017 20:00
Миссия инженера

Стал доступен второй трейлер фильма-катастрофы «Геошторм», где Джерард Батлер отправится в космос, чтобы починить метеоспутник и спасти мир от разрушительного шторма.

Когда катастрофическое изменение климата ставит под угрозу само выживание Земли, мировые правительства объединяются и создают программу «Dutch Boy» – всемирную сеть спутников, окружающих планету, которые вооружены геоинженерной технологией для предотвращения катастрофы. После успешной защиты планеты в течение двух лет, система начинает выходить из-под контроля. На решение проблемы отправляется один из братьев-конструкторов этих самых спутников (Джерард Батлер). Однако самое сложное для него во всем этом деле, это тот факт, что он вынужден сотрудничать со своим братом, с которым он много лет не разговаривал. Тем временем возникла высокая вероятность появления шторма невероятных размеров. В это же время брат узнаёт о некоем заговоре с целью убийства президента США.

Братца персонажа Батлера сыграл Джим Стёрджесс, а его подругу – Эбби КорнишЭнди Гарсиа примерил на себя образ президент США, роль госсекретаря получил Эд Харрис. Также в каст вошли Кэтрин УинникРоберт ШиэнАлександра Мария ЛараЭухенио Дербес, Мелинда Хилл и другие.

Сценарий написал Дин Девлин, приложивший руку к таким sci-fi лентам, как «День независимости»,«Годзилла», «Универсальный солдат» и «Звездные врата». Он же выступил в качестве режиссера проекта.

Увидеть «Геошторм» в кинотеатрах можно с 19 октября.

 
 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Быть Джерардом Батлером. Оцените ваши шансы стать Батлером (Елена Тихонова)
07.09.2009
Елена Тихонова

Быть Джерардом Батлером

Перед выходом фильма «Геймер» мы решили выяснить, что нужно для того, чтобы стать Джерердом Батлером, кроме громкого голоса и умения кричать про Спарту.  →

Новости по теме

16.04.2017
Первый постер «Охотника с Уолл-стрит» с Батлером.
08.03.2017
Джерард Батлер в первом трейлере фильма «Геошторм».
06.12.2015
Русский трейлер фильма «Боги Египта».
13.11.2015
Джерард Батлер помешает русскому генералу
24.06.2015
Первый кадр «Падения Олимпа»

 

Свежие рецензии


Главное

В паутине сомнений
06.07
В паутине сомнений
15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука
Кто все эти люди?
04.07
Кто все эти люди?
10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия
Тебе конец! Но это не точно…
03.07
Тебе конец! Но это не точно…
10 самых нелепых смертельных угроз в адрес актеров кино и ТВ
Одно лицо!
02.07
Одно лицо!
10 актеров, которые играли одни и те же роли в не связанных фильмах
Эта песня хороша, начинай сначала
01.07
Эта песня хороша, начинай сначала
10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз
Выживает сильнейший!
30.06
Выживает сильнейший!
10 лучших фильмов о вынужденной войне всех против всех
Сладость или гадость?
29.06
Сладость или гадость?
13 лучших мультяшных злодеев
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино 20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино
10 главных киногероев 70-х 10 главных киногероев 70-х
15 фильмов, не рекомендуемых верующим 15 фильмов, не рекомендуемых верующим
10 самых раздражающих штампов фильмов-катастроф 10 самых раздражающих штампов фильмов-катастроф
10 самых смешных и остроумных супергероев 10 самых смешных и остроумных супергероев
8 способов уговорить актера раздеться 8 способов уговорить актера раздеться

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть