Миссия инженера

Стал доступен второй трейлер фильма-катастрофы «Геошторм», где Джерард Батлер отправится в космос, чтобы починить метеоспутник и спасти мир от разрушительного шторма.

Когда катастрофическое изменение климата ставит под угрозу само выживание Земли, мировые правительства объединяются и создают программу «Dutch Boy» – всемирную сеть спутников, окружающих планету, которые вооружены геоинженерной технологией для предотвращения катастрофы. После успешной защиты планеты в течение двух лет, система начинает выходить из-под контроля. На решение проблемы отправляется один из братьев-конструкторов этих самых спутников (Джерард Батлер). Однако самое сложное для него во всем этом деле, это тот факт, что он вынужден сотрудничать со своим братом, с которым он много лет не разговаривал. Тем временем возникла высокая вероятность появления шторма невероятных размеров. В это же время брат узнаёт о некоем заговоре с целью убийства президента США.

Братца персонажа Батлера сыграл Джим Стёрджесс, а его подругу – Эбби Корниш. Энди Гарсиа примерил на себя образ президент США, роль госсекретаря получил Эд Харрис. Также в каст вошли Кэтрин Уинник, Роберт Шиэн, Александра Мария Лара, Эухенио Дербес, Мелинда Хилл и другие.

Сценарий написал Дин Девлин, приложивший руку к таким sci-fi лентам, как «День независимости»,«Годзилла», «Универсальный солдат» и «Звездные врата». Он же выступил в качестве режиссера проекта.

Увидеть «Геошторм» в кинотеатрах можно с 19 октября.