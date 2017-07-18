Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Одно лицо!
10 актеров, которые играли одни и те же роли в не связанных фильмах
Крепче за баранку держись, шофер!
12 актеров, переживших автокатастрофы
Лига несправедливости.
25 звезд, которые могли стать героями киновселенной DC
Самые ожидаемые фильмы сентября 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы сентября 2014 года
Зал ожидания.
15 сиквелов, которые ждали много лет
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Миссия Лайта

18.07.2017 09:10
Миссия Лайта

Еще один персональный постер американской экранизации «Тетради смерти», на этот раз с участием главного  героя фильма – старшеклассника Лайта Тернера в исполнении Нэта Вулфа.

Сюжет посвящен истории Лайта Тернера (Нэт Вулф), в чьи руки попадает сверхъестественная тетрадь, обладатель которой может убить любого известного ему человека, просто вписав в нее имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Опьяненный своими новыми богоподобными способностями, Лайт начинает убивать каждого, кто, по его мнению, не заслуживает права жить.

Режиссером ленты стал Адам Вингард (дилогия «ЗЛО», «Тебе конец!», «Гость»), а помогал ему Джейсон Айзенер, постановщик «Бомжа с дробовиком». Над сценарием работали Чарли и Влас ПарлапанидесДжереми Слейтер и Чак Мондри. В актерском составе также значатся Маргарет КуэллиТони АлиШи Уигхэм и Кит Стэнфилд в роли детектива L. Бога смерти Рюка озвучил Уиллем Дефо.

Премьера киноадаптации знаменитой манги / аниме состоится на Netflix 25 августа.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

14.07.2017
Постер с детективом L из фильма «Тетрадь смерти» от Netflix.
04.07.2017
Русский трейлер фильма «Тетрадь смерти» от Netflix.
03.07.2017
Режиссер фильма «Тетрадь смерти» об изменениях в сюжете.
29.06.2017
Новый трейлер киноадаптации «Тетради смерти» от Netflix.
27.06.2017
Дебютный постер киноадаптации «Тетради смерти» от Netflix.

 

Свежие рецензии


Главное

Раскаленные добела
08:00
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
Дай миллион!
17.07
Дай миллион!
15 наиболее интересных российских проектов, которые профинансирует Минкульт
Намек понят!
16.07
Намек понят!
10 самых сексапильных сцен, в которых герои не занимаются любовью
Королевская кровь
15.07
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 престарелых героев боевиков 15 престарелых героев боевиков
12 лучших документальных фильмов о спорте 12 лучших документальных фильмов о спорте
13 сцен в кино, от которых мужчины падают в обморок 13 сцен в кино, от которых мужчины падают в обморок
13 голливудских звезд, попавших в кино случайно 13 голливудских звезд, попавших в кино случайно
12 грандиозных декораций, выглядящих круче любой компьютерной графики 12 грандиозных декораций, выглядящих круче любой компьютерной графики
10 главных фильмов декабря 2016 года 10 главных фильмов декабря 2016 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть