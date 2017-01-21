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Новости кино

Многоликий Хэл

21.01.2017 18:00
Многоликий Хэл

Портал The Wrap назвал имена 6 главных претендентов на роль Хэла Джордана в блокбастере «Корпус Зеленых Фонарей» от DC и Warner Bros. Среди них есть как вполне ожидаемые кандидаты, так и внезапные, вроде Тома Круза и… Райана Рейнольдса.

Да, несмотря на провал предыдущего «Зеленого Фонаря» и активную вовлеченность в работу над сиквелами «Дэдпула», Рейнольдс был включен в список. Что касается Тома Круза, то 54-летний актер вполне может вжиться в образ более опытного и повидавшего виды Хэла Джордана (по аналогии с Бэтменом Аффлека).

Также The Wrap приводят имена Джоэла МакХэйла (звезда сериала «Сообщество»), Джейка Джилленхола (который ранее отказался сыграть Рика Флэга в «Отряде самоубийц»), Брэдли Купера (уже прослушивался на роль Хэла Джордана в «Зеленом Фонаре») и Арми Хаммера, лично подогревающего слухи о своем назначении.

Сайт We Got This Covered среди потенциальных кандидатов называет еще одного актера: Джеймса Марсдена, известного по образу мутанта Циклопа из франшизы «Люди Икс». В минувшем году Марсден также отличился работой в сериале «Мир Дикого Запада», которая, как утверждает портал, и привлекла к нему внимание студийных боссов.

Сценаристами «Корпуса Зеленых Фонарей» назначены Джастин Роудс и Дэвид Гойер (трилогия «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, «Бэтмен против Супермена»). Стиль фильма описывается как «“Смертельное оружие” в космосе», а в центре сюжета окажется история происхождения, близкая оригинальной версии из комиксов. Главным героем, помимо Хэла Джордана, также станет темнокожий Джон Стюарт.

Релиз «Корпусf Зеленых Фонарей» запланирован на 2020 год.

 

 

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