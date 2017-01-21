Многоликий Хэл

Портал The Wrap назвал имена 6 главных претендентов на роль Хэла Джордана в блокбастере «Корпус Зеленых Фонарей» от DC и Warner Bros. Среди них есть как вполне ожидаемые кандидаты, так и внезапные, вроде Тома Круза и… Райана Рейнольдса.
Да, несмотря на провал предыдущего «Зеленого Фонаря» и активную вовлеченность в работу над сиквелами «Дэдпула», Рейнольдс был включен в список. Что касается Тома Круза, то 54-летний актер вполне может вжиться в образ более опытного и повидавшего виды Хэла Джордана (по аналогии с Бэтменом Аффлека).
Также The Wrap приводят имена Джоэла МакХэйла (звезда сериала «Сообщество»), Джейка Джилленхола (который ранее отказался сыграть Рика Флэга в «Отряде самоубийц»), Брэдли Купера (уже прослушивался на роль Хэла Джордана в «Зеленом Фонаре») и Арми Хаммера, лично подогревающего слухи о своем назначении.
Сайт We Got This Covered среди потенциальных кандидатов называет еще одного актера: Джеймса Марсдена, известного по образу мутанта Циклопа из франшизы «Люди Икс». В минувшем году Марсден также отличился работой в сериале «Мир Дикого Запада», которая, как утверждает портал, и привлекла к нему внимание студийных боссов.
Сценаристами «Корпуса Зеленых Фонарей» назначены Джастин Роудс и Дэвид Гойер (трилогия «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, «Бэтмен против Супермена»). Стиль фильма описывается как «“Смертельное оружие” в космосе», а в центре сюжета окажется история происхождения, близкая оригинальной версии из комиксов. Главным героем, помимо Хэла Джордана, также станет темнокожий Джон Стюарт.
Релиз «Корпусf Зеленых Фонарей» запланирован на 2020 год.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий