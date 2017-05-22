Молодость Дрэйка

Том Холлэнд получил главную роль в киноадаптации популярной серии видеоигр «Uncharted». Таким образом, фильм станет своеобразным приквелом игровой франшизы и расскажет о приключениях юного Нэйтана Дрэйка.
Сменить изначальный курс проекта продюсера Sony Тома Ротмана побудила последняя монтажная версия «Человека-паука: Возвращение домой». Источником вдохновения для авторов ленты стал флэшбек из третьей части игры, в котором молодой Дрэйк встречается с профессиональным вором Виктором Салливаном.
За постановку картины отвечает Шон Леви (дилогия «Ночь в музее», «Очень странные дела»), а сценаристом по-прежнему значится Джо Карнахан («Наркобарон», «Схватка»), завершивший работу над скриптом еще в январе. Дата релиза экшен-ленты не называется.
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