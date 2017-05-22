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Молодость Дрэйка

22.05.2017 19:30
Молодость Дрэйка

Том Холлэнд получил главную роль в киноадаптации популярной серии видеоигр «Uncharted». Таким образом, фильм станет своеобразным приквелом игровой франшизы и расскажет о приключениях юного Нэйтана Дрэйка.

Сменить изначальный курс проекта продюсера Sony Тома Ротмана побудила последняя монтажная версия «Человека-паука: Возвращение домой». Источником вдохновения для авторов ленты стал флэшбек из третьей части игры, в котором молодой Дрэйк встречается с профессиональным вором Виктором Салливаном.

За постановку картины отвечает Шон Леви (дилогия «Ночь в музее», «Очень странные дела»), а сценаристом по-прежнему значится Джо КарнаханНаркобарон», «Схватка»), завершивший работу над скриптом еще в январе. Дата релиза экшен-ленты не называется.

 

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