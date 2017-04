Мрачный мутант

Черно-белая версия супергеройской драмы «Логан» все-таки попадет на широкие экраны, о чем намекнул режиссер ленты Джеймс Мэнголд. Ограниченные показы пройдут в США 16 мая. Также версия фильма в черном-белом формате будет включена в Blu-ray издание «Логана», релиз которого ожидается 23 мая.

Suggestion. Hard core B&W loving LOGAN fans should not make any plans on the evening of May 16th.