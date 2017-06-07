Мумия Монтэга

Звезда «Мумии» София Бутелла планирует пополнить каст новой экранизации «451 градуса по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, где уже значатся Майкл Шэннон и Майкл Б. Джордан.

Сюжет посвящен миру будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных-огнеметчиков, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону. Образ пожарного Монтэга воплотит Джордан, а Шэннон сыграет его наставника, Битти. Бутелла же исполнит роль Клариссы.

Написание сценария телевизионного фильма HBO доверили Рамину Бахрани и Амиру Надери, создателям драмы «99 домов». Бахрани также возьмет на себя обязанности режиссера картины.