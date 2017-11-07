Наивный сыщик

Вышел первый трейлер анимационной ленты «Шерлок Гномс» ‒ продолжения романтической мульт-комедии «Гномео и Джульетта». Главных героев озвучили Джонни Депп, Эмили Блант и Джеймс МакЭвой.

Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение – теперь в огромном Лондоне. Когда герои вместе со своими семьями и друзьями переезжают в город, их главной заботой становится подготовка нового сада к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только прославленный Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело. Проблема лишь в том, что сыщик-гном оказывается не столь умен, как его человеческий прототип.

В широком прокате мультфильм стартует 15 марта 2018 года.