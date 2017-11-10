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Народ Ваканды

10.11.2017 11:00
Народ Ваканды

Большая порция персонажных постеров супергеройского экшена «Чёрная Пантера» с Чедвиком Боузманом в заглавной роли. Также в актерском составе значатся Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман и Энди Серкис

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

Режиссером выступил Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки»), он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом. В каст проекта также вошли Уинстон ДьюкДэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Анджела БассеттЛетиша РайтАтандва Кани и Стерлинг К. Браун.

Российский релиз блокбастера из киновселенной Marvel намечен на 15 февраля 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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