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Наставник Т’Чаллы

21.12.2016 12:10
Наставник Т’Чаллы

Несколько месяцев назад  Форест Уитакер получил роль в блокбастере Марвел «Чёрная Пантера», где сыграет Зури ‒ одного из старейших воинов Ваканды. В новом интервью оскароносный актер рассказал о своих ожиданиях от проекта и похвалил режиссера супергеройской ленты Райана Куглера.

«Мне не терпится поскорее начать работу над этим фильмом, тем более Райан ‒ замечательный режиссер. Мы познакомились еще во времена его учебы в колледже, и сейчас мне очень интересно поработать с ним не в качестве продюсера, как это было ранее со “Станцией «Фрутвейл»”, а в роли актера», ‒ сообщил Уитакер.

Образ титульного персонажа снова примерит на себя Чедвик Боузман. Главного антагониста, М’Баку или Человека-Обезьяну, сыграет Уинстон Дьюк, а роль еще одного злодея – Эрика Киллмонгера – исполнит Майкл Б. Джордан. Дэниэл Кэлууя сыграет В’Каби, доверенное лицо Чёрной Пантеры, а Флоренс Касумба снова исполнит роль Эйо ‒ члена организации Дора Милахе. В образе матери Т’Чаллы появится Анджела Бассетт. Также в каст входят Лупита НионгоЭнди Серкис и Данай Гурира

Авторами сценария выступили Куглер с Джо Робертом Коулом. Съемки картины стартуют в Атланте в январе. Выход «Чёрной пантеры» в широкий прокат намечен на 16 февраля 2018 года.

 

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