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Новая семья

16.02.2017 09:30
Новая семья

Во время беседы с Yahoo Люк Эванс, сыгравший Оуэна Шоу в шестой части «Форсажа», раскрыл неожиданную деталь о героине Хелен Миррен из грядущего «Форсажа 8». По словам актера, Миррен воплощает образ миссис Шоу – матери его персонажа и героя Джейсона Стэйтема, Деккарда Шоу.

Эвансу был задан вопрос о том, надеется ли он на возвращение к роли Оуэна Шоу, на что актер ответил оптимистично:  «Люди часто выходят из комы, поэтому всё может быть. Оуэн находится в военном госпитале, потому что он самый разыскиваемый человек в мире. Но у него есть могущественный брат, а теперь и мама, которую играет Хелен Миррен».

После успешной операции по поимке Деккарда Шоу, команда Доминика Торетто (Вин Дизель) отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь агенту правительственной службы под кодовым именем «Мистер Никто» (Курт Рассел) разобраться с новой проблемой.  Прежде чем состоится самая крутая гонка в истории Большого Яблока, им придется побывать на Кубе с промежуточной миссией.  На помощь Торетто приходит новый сотрудник из силовых структур (Скотт Иствуд),  ну а противник в этот раз очень необычный – это очень умная, расчетливая и чертовски соблазнительная злодейка в исполнении Шарлиз Терон.

Также в актерском составе значатся имена Дуэйна Джонсона, Мишель Родригес, ЛудакрисаТайреза Гибсона, Кристофера Хивью, Лукаса Блэка и Натали Эммануэль. Режиссером выступил Ф. Гэри Грей, снявший биографическую картину о группе N.W.A «Голос улиц».

Восьмой «Форсаж» станет первым фильмом новой трилогии, а девятая и десятая части выйдут, соответственно, в 2019 и 2021 годах. Отечественная премьера «Форсажа 8» ожидается 13 апреля.

 

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