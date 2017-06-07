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Новые отбросы

07.06.2017 11:00
Новые отбросы

Канал Freeform заказал производство пилотной серии перезапуска британского сериала «Misfits». В качестве сценариста и продюсера ребута выступит Дайан РуджероiZombie», «Вероника Марс»).

Сюжет сфокусируется на группе из пяти молодых, выполняющих общественные работы за совершение мелких преступлений. Однажды во время сильного шторма удар молнии превращает их в супергероев, наделяя сверхъестественными способностями. Главные роли в новой версии шоу сыграют Эшли Лэтроп, Тре Холл, Элли МакДональд и Джейк Каннавале.

Режиссером пилотного выпуска назначена Виктория МэхоуниАнатомия страсти»), в продюсеры записались Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Если же канал закажет производство целого сезона, то создатель оригинального сериала Говард Овермэн возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера, а Дайан Руджеро – шоураннера.

 

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