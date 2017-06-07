Новые отбросы

Канал Freeform заказал производство пилотной серии перезапуска британского сериала «Misfits». В качестве сценариста и продюсера ребута выступит Дайан Руджеро («iZombie», «Вероника Марс»).

Сюжет сфокусируется на группе из пяти молодых, выполняющих общественные работы за совершение мелких преступлений. Однажды во время сильного шторма удар молнии превращает их в супергероев, наделяя сверхъестественными способностями. Главные роли в новой версии шоу сыграют Эшли Лэтроп, Тре Холл, Элли МакДональд и Джейк Каннавале.

Режиссером пилотного выпуска назначена Виктория Мэхоуни («Анатомия страсти»), в продюсеры записались Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Если же канал закажет производство целого сезона, то создатель оригинального сериала Говард Овермэн возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера, а Дайан Руджеро – шоураннера.