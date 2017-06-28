Образцовый плут

Канал AMC официально заказал четвертый сезон «Лучше звоните Солу», который, как и предыдущие три, будет состоять из 10 эпизодов. Релиз продолжения спин-оффа «Во все тяжкие» ожидается в 2018 году.

Финал 3 сезона сериала посмотрели в общей сложности 3,7 миллиона зрителей, сделав тем самым «Лучше звоните Солу» третьим в текущем списке самых рейтинговых теледрам на кабельном американском ТВ (первые два места также достались проектам AMC – «Ходячим мертвецам» и «Бойтесь ходячих мертвецов» соответственно).