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Образы реальности

12.02.2017 17:30
Образы реальности

Во время недавней беседы с Variety режиссер Дени Вильнёв поделился впечатлениями от работы над своими грядущими sci-fi проектами: «Бегущим по лезвию 2049» и новой экранизации «Дюны».

Постановщик признался, что сиквел классической киберпанк-ленты Ридли Скотта является самым рискованным проектом в его карьере: «Я испытываю давление буквально каждый день. В то же время, я никогда раньше не был настолько вдохновлен и взволнован. Я люблю риск. Все мои картины так или иначе с ним связаны: либо в художественном смысле, либо в плане изображения реальности.

У меня есть фильм о массовом убийстве в школе [“Политех” – Film.ru], и я чувствовал огромную ответственность по отношению к жертвам тех событий, когда снимал его. Другая моя лента посвящена конфликту в Ливане [“Пожары” – Film.ru], где я опять-таки нес ответственность за отображение на экране реальности. При создании же “Убийцы” меня волновало правильное изображение мексиканского общества. Поэтому к давлению я привык. Что касается “Бегущего по лезвию”, то здесь имеет место огромное художественное давление,  пожалуй, самое большое на данный момент».

После выхода «Бегущего по лезвию» Вильнёв сможет приступить к разработке новой киноадаптации «Дюны» Фрэнка Герберта – проекта, которым канадский режиссер мечтал заняться на протяжении многих лет.

«Я взялся за “Блэйд раннера”, находясь в полной уверенности, что после него не буду ничем заниматься, поскольку у меня уже выработался особый ритм за последние годы, я многому научился в кино. Но я замедлился, начал сильно уставать физически. Мы долго снимали “Бегущего по лезвию”, помню, как говорил про себя: “Это мой последний фильм. Потом буду спать года три”. Теперь, когда я занимаюсь монтажом, силы постепенно возвращаются.

С тех пор, как мне исполнилось 12, я постоянно читаю одну книгу – “Дюну”, она мое самое любимое произведение наравне с “1984”. Когда вышли “Пленницы”, продюсер из Alcon поинтересовался, чем бы я хотел заняться дальше. Я тут же ответил, что “Дюной”, хотя и понимал, насколько трудно выбить права на неё. Это была моя сокровенная мечта, думаю, мне очень повезло, что Мэри Пэрент смогла заполучить права и предложила именно мне поработать над проектом. Отказаться я просто не мог. Некоторые образы преследуют меня вот уже 35 лет. Я никогда не отвечу “нет” на такое предложение. “Дюна” станет проектом всей моей жизни», – заявил Вильнёв.  

Сиквел «Бегущего по лезвию» окажется в прокате 5 октября, дата релиза «Дюны» еще не назначена. 

 

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