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Обсуждая варианты

15.02.2017 00:10
Обсуждая варианты

Промо-валентинка и отрывок из триллера «Эксперимент Белко», режиссером которого выступил Грег МакЛин, а сценаристом и продюсером ‒ Джеймс Ганн (дилогия «Стражи Галактики»). В актерский состав вошли Майкл Рукер, Джон К. МакГинли, Адриа Архона и Шон Ганн.

Почти сто человек, работающих на американскую компанию в Бразилии, оказываются запертыми на территории, где им объявляют, что если они не начнут убивать друг друга, то их всех ожидает неминуемая смерть. Волчьи законы быстро принимаются «заключенными» за должное, и вот уже пролита первая кровь, но что будет с финалистами этого нечеловеческого эксперимента? Не получится ли так, что, преступив мораль ради спасения своей жизни, они лишь тешат чей-то больной разум, который не собирается дарить спасение победителям?

Выход «Эксперимента Белко» на широкие экраны ожидается 17 марта.

 

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