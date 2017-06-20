Одержимая кукла

Стали доступны второй трейлер и новый постер фильма ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» – второй части спин-оффа популярной хоррор-франшизы «Заклятие», снятой режиссером Дэвидом Ф. Сандбергом («И гаснет свет…»).

Кукольный мастер, чья единственная дочь трагически погибла 20 лет назад, вместе с женой решают открыть двери своего дома для монахини и нескольких девочек из закрытого сиротского приюта. Но одержимое создание кукольника – Аннабель – пристально наблюдает за детьми и вскоре накрывает их убежище ураганом ужаса и страха.

На российских экранах «Проклятие Аннабель 2» окажется 10 августа.