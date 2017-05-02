Одинокие подростки

В октябре на Netflix стартует долгожданный второй сезон «Очень странных дел», и участники актерского состава, Финн Уолфхард и Гэтен Мэтараззо, рассказали журналу People о том, что нам предстоит увидеть в продолжении хитового шоу.

«Новый сезон будет гораздо мрачнее, можете ждать больше хоррор-элементов. Думаю, зрителям он понравится даже сильнее, чем первый. Кроме того, наши персонажи столкнутся и с некоторыми вполне реальными препятствиями, очень раздражающими!», – говорит Уолфхард.

По словам Гэтена Мэтараззо, «Самое замечательное в новом сезоне это то, что каждого героя посетит свое собственное озарение. Вы увидите, как они справляются с последствиями прошлых событий, глубже окунетесь в их жизнь… Мне кажется, что у всех персонажей остались эмоциональные шрамы, они чувствуют себя одинокими, потому что после своего возвращения Уилл сильно изменился и больше не ведет себя как их лучший друг».

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Дакр Монтгомери, Шон Эстин, Сэди Синк, Линнеа Бертелсен и Пол Райзер.

Возвращение популярного телепроекта на экраны ожидается в конце октября.