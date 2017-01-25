Одной строкой

Райан Джонсон приступил к монтажу восьмого эпизода «Звёздных Войн», также дав взглянуть на самое начало «плывущих» титров «Последнего Джедая». Релиз картины намечен на 14 декабря.
В восьмой части саги Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.
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