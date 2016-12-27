Одобрение Кайло

Пока «Изгой-один» штурмует мировой прокат, Disney и Lucasfilm готовят следующий фильм из саги – восьмой эпизод «Звёздных Войн», о котором на данный момент известно крайне мало. В беседе с The Daily Beast Адам Драйвер снова похвалил режиссера Райана Джонсона и пообещал, что новая часть франшизы будет по-настоящему выдающейся.

«Райан просто блестящий режиссер. Он также выступил и автором сценария, и он точно понимает всю важность двусмысленностей нюансов. Сценарий Джонсона показался мне чем-то действительно выдающимся», – говорит актер.

В восьмом эпизоде Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в прошлой части, продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером. Актерский состав пополнится и новичками саги, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.

Мировая премьера «Эпизода VIII» назначена на 14 декабря 2017 года.