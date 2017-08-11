Опасные глубины

Джеймс Ван побеседовал с The Hollywood Reporter, обсудив непростые подводные съемки супергеройского экшена «Аквамен» из вселенной DC и актерский талант Дольфа Лундгрена, воплощающего образ короля Нерея.

«Съемочный процесс стал для нас вызывающе сложным в техническом плане. Работа с водой и даже создание сцен с симуляцией погружения на глубину оказались крайне непростыми», ‒ говорит Ван. «Обычная, казалось бы, съемка беседы двух людей в подводном мире должна учитывать множество факторов: нужно продумывать дальнейшее наложение компьютерной графики на внешний вид волос, движение одежды, то, как они плывут, какое снаряжение мы на них наденем и так далее». При этом режиссер добавил, что съемочная команда старается использовать как можно больше практических эффектов.

Об исполнителе роли Нерея Дольфе Луднгрене постановщик отозвался как о сильном и способном актере: «Мне кажется, мало кто по-настоящему понимает, насколько серьезно Дольф подходит к своему ремеслу. В случае с нашим фильмом он работает очень усердно». Идею пригласить Лундгрена в актерский состав «Аквамена» Вану подсказал его друг, режиссер Майк Мендес, отметивший особый талант Дольфа.

На широкие экраны «Аквамен» с Джейсоном Момоа в заглавной роли попадет 20 декабря 2018 года.