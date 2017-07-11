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Опасный хоккей

11.07.2017 18:30
Опасный хоккей

В конце июня исполнилось 20 лет с момента выхода боевика Джона Ву «Без лица», и Shortlist раскрыли интересную деталь о фильме: изначально с персонажем Николаса Кейджа должен был столкнуться не Джон Траволта, а еще молодой Джонни Депп.

Как рассказал сценарист Майкл Коллири, в то время, когда режиссером «Без лица» еще значился Марко Брамбилла, на роль спецагента Арчера рассматривался Депп: «Тогда Paramount пытались сделать из 27-летнего Джонни Деппа кинозвезду. Но студия поставила условие: они возьмут Николаса Кейджа, который хотел сниматься в фильме, только в том случае, если вместе с ним сыграет Депп. Однако Джонни прочитал сценарий и вскоре отказался сниматься. Дело в том, что из-за названия скрипта он подумал, будто ему предлагают кино про хоккей. Депп был сильно разочарован, узнав, что никакого хоккея в фильме нет. Поэтому он покинул проект, а вслед за ним и Брамбилла».

 

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